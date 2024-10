Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Räuber und bittet um Hinweise -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochabend (09. Oktober) ist es zu einem Raubüberfall im Banfer Weg gekommen. Die Polizei sucht nun nach zwei unbekannten Männern.

Gegen 17:50 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnung eines 84-Jährigen im Banfer Weg. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich auch die 53-jährige Tochter des Seniors in der Wohnung des Mehrfamilienhauses auf. Die Männer, die ein Paket dabei hatten, gaben an, im Auftrag der Krankenkasse eine Zulieferung durchzuführen. Unter diesem Vorwand gelangten sie in die Wohnung. Im weiteren Verlauf kam der Tochter das Verhalten der beiden Männer seltsam vor (u.a. handelte es sich um ein leeres Paket). Als Frau diesbezüglich mit ihrem Handy einen Anruf tätigen wollte, ist sie von einem der beiden Männer attackiert und festgehalten worden. Der andere Mann ging mit dem 84-Jährigen in ein anderes Zimmer. Auf Nachfrage händigte der Senior dort dem Mann Bargeld aus. Beide Täter verließen daraufhin die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Erster Täter:

- männlich

- ca. 40 Jahre alt

- ca. 190 cm groß

- muskulös

- dunklerer Hautton

- kurze schwarze Haare

- "runder Kopf"

- Vollbart

- akzentfreies deutsch

- tiefe Stimme

- dunkle Kleidung

- langes Oberteil

- Latzhose

Zweiter Täter:

- Männlich

- ca.40 Jahre alt

- ca. 180cm groß

- schmächtig

- hellere Haut

- dunkle Haare

- Vollbart

- akzentfreies Deutsch

- dunkle Kleidung (langärmlig)

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass die Wohnung des 84-Jährigen offenbar gezielt durch die Täter aufgesucht wurde. Aus diesem Grund schließen die Ermittler nicht aus, dass ein Zusammenhang zu einem Vorfall (falscher Polizeibeamter) aus dem diesjährigen Sommer bestehen könnte, wo ein vermutlich weißer Audi RS3 mit Mülheimer Kennzeichen (MH-) eine Rolle spielte.

Die Kriminalpolizei bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Personen, aber auch zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen in dem Bereich des Banfer Wegs.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell