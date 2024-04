POL-Pforzheim: (CW) Calw - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eutingen (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag versucht gewaltsam in eine Wohnung in Eutingen einzubrechen. Nach bisherigem Sachstand versuchte der Unbekannte um 15:10 Uhr die Terrassentüre einer in der Hauptstraße befindliche Wohnung mutmaßlich mit einem Brecheisen auszuhebeln. Ein Anwohner bemerkte laute Geräusche und begibt sich deshalb ...

mehr