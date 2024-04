Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) Eutingen - versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Eutingen (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag versucht gewaltsam in eine Wohnung in Eutingen einzubrechen.

Nach bisherigem Sachstand versuchte der Unbekannte um 15:10 Uhr die Terrassentüre einer in der Hauptstraße befindliche Wohnung mutmaßlich mit einem Brecheisen auszuhebeln. Ein Anwohner bemerkte laute Geräusche und begibt sich deshalb zur dortigen Terrasse. Hier trifft der Zeuge auf den noch unbekannten Täter, der unvermittelt zu Fuß die Flucht in Richtung Hauptstraße ergreift. Der Unbekannten konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen bislang nicht ermittelt werden. Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- Circa 170cm groß,

- etwa 70 kg schwer,

- schwarze Haare, kein Bart, heller Hauttyp,

- bekleidet mit schwarzer Kleidung, schwarzen Handschuhen und einem dunklen Rucksack,

- soll offenbar eine Fremdsprache gesprochen haben.

Zeugen sowie Hinweisgeber der Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231/186 - 3211 zu melden.

Allgemeine Tipps Ihrer Polizei:

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z.B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Hinweise:

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Antonia Klein, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell