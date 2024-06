Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eine Verkehrskontrolle - vier Straftaten festgestellt

Weimar (ots)

Am Mittwochmittag wurde im Rahmen der Streife in Weimar-West ein 33jähriger mit einem Pedelec festgestellt, an dem offensichtlich Veränderungen vorgenommen wurden. Es fuhr nun mit einer Geschwindigkeit, die sowohl einen Führerschein als auch eine Versicherung erforderlich gemacht hätten. Beides konnte der Weimarer nicht vorweisen. Dem nicht genug, war der Rahmen des Rades laienhaft überlackiert, die Akkunummer und das Akkuschloss entfernt. Mit Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt, wurde das Pedelec sichergestellt. Zu guter Letzt verlief bei dem Fahrer auch noch ein Drogenvortest positiv, so dass er einer Blutentnahme zugeführt wurde.

