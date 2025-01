Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme nach Auseinandersetzung an Haltestelle in Innenstadt: 44-Jähriger soll anderen Mann mit Schere angegriffen haben

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am heutigen Dienstagvormittag kam es in der Kasseler Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 44-Jähriger einen anderen, ebenfalls 44-jährigen Mann mit einer Schere attackiert haben soll und anschließend flüchtete. Die sofort eingeleitete, größere Fahndung nach dem Täter führte zunächst nicht zum Erfolg. Jedoch konnte der Verdächtige etwa eine Stunde nach der Tat in der Nordstadt festgenommen werden, nachdem er nach einem Ladendiebstahl zwei Angestellte mit einem Messer bedroht hatte. Der 44-Jährige mit somalischer Staatsangehörigkeit und unklarem Wohnsitz befindet sich zurzeit in Polizeigewahrsam. Er soll wegen der beiden Taten einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dem Angriff mit der Schere ein Streit der beiden Männer in der Innenstadt vorausgegangen. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen. Im Bereich der Haltestelle "Am Stern" in der Unteren Königsstraße soll der 44-Jährige den Gleichaltrigen dann gegen 9:50 Uhr mit der Schere angegriffen haben. Dabei wurde der Mann am Kopf verletzt, wobei es sich nach ersten Erkenntnissen eher um oberflächliche Verletzungen handeln soll. Während die Fahndung nach dem Tatverdächtigen noch im Gange war, wurde die Polizei schließlich gegen 10:50 Uhr zu einem Einkaufsmarkt in den Westring gerufen, weil ein Mann nach dem Diebstahl von Bierdosen nun zwei Angestellte mit einem Messer bedrohe. Dort konnte der 44-Jährige wenige Augenblicke später durch Polizeistreifen festgenommen werden. Anhand von Bildern aus der Videoschutzanlage im Innenstadtbereich, welche die Tat an der Haltestelle aufgenommen hatte, konnte der nun Festgenommene auch als Tatverdächtiger dieses Falles identifiziert werden. Zudem fanden die Beamten neben einem Küchenmesser bei ihm auch eine Schere, die jeweils als Tatmittel in Betracht kommen. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Ladendiebstahls und Bedrohung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell