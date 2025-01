Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pedelec-Besitzer stellt Dieb auf frischer Tat und wird durch Tritt am Kopf verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Besonders rabiat ist ein bislang unbekannter Fahrraddieb am Samstagmorgen am Wehlheider Platz in Kassel vorgegangen: Nachdem er von dem Besitzer des Pedelecs auf frischer Tat ertappt wurde und dieser ihn an einer Flucht hindern wollte, trat er den Mann mehrfach gegen den Kopf. Anschließend gelang dem Täter, der keine Beute machte, unerkannt die Flucht. Das Opfer musste von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter, einen 17 bis 20 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe, der einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarze lange Daunenjacke und dunkle Schuhe trug, geben können.

Ereignet hatte sich die Tat gegen 10:40 Uhr. Wie der 62-jährige Besitzer des Pedelecs den aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte schilderte, hatte er sein Fahrrad während eines Einkaufs in einem Café nur kurze Zeit ungesichert vor der Tür stehen lassen. Beim Verlassen der Bäckerei erblickte er plötzlich den Dieb, der bereits auf dem Sattel seines Pedelecs saß und losfahren wollte. Der 62-Jährige reagierte sofort und zog den unbekannten Mann von seinem Fahrrad herunter. Anschließend versuchte er den mutmaßlichen Dieb festzuhalten, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen den beiden am Boden liegenden Männern kam. Im weiteren Verlauf trat der Täter dem Kasseler mehrfach gegen den Kopf und konnte sich befreien, bevor er wenige Meter zu Fuß flüchtete, auf ein abgestelltes Mountainbike stieg und in Richtung Kirchweg/ Kohlenstraße davonfuhr. Die sofort eingeleitete Fahndung führte leider nicht mehr zur Festnahme des Mannes. Ob das Fahrrad des Herstellers Cube tatsächlich dem Täter gehörte, ist bisher nicht bekannt.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell