Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Balkonbrand in Körnerstraße: Technischer Defekt an Lichterkette ursächlich

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 6.1.2025, um 12:35 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5943453 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Unterneustadt:

Nach einem Balkonbrand, zu dem es am 6. Januar 2025 gegen 3 Uhr in der Körnerstraße in Kassel gekommen war, konnten die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo inzwischen die genaue Brandursache ermitteln. Wie sie berichten, war das Feuer nicht wie zunächst angenommen aufgrund unvollständig erkalteter Kohle einer Wasserpfeife entstanden. Brandursächlich war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einer Lichterkette auf dem betreffenden Balkon, wodurch die Sitzgarnitur in Brand geraten war. Ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ist somit nicht erkennbar. Den durch das Feuer und die Löscharbeiten entstandenen Schaden beziffern die Kriminalbeamten auf 10.000 Euro. Der 26-jährige Bewohner und sein dreijähriger Sohn, die beide mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht worden waren, konnten dieses nach erfolgter Untersuchung unverletzt wieder verlassen.

