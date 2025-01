Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Leichtverletzte bei Balkonbrand: Feuer offenbar fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

In der Nacht zum heutigen Montag kam es zu einem Balkonbrand in der Kasseler Körnerstraße. Das Feuer im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses war der Feuerwehr und der Polizei durch mehrere Anwohner gegen 3 Uhr gemeldet worden. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichten, hatte der Bewohner der betreffenden Wohnung bei Entdeckung des Brandes noch selbst Löschversuche unternommen. Hierbei atmete der 26-jährige Mann Rauchgase ein, weshalb er vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Er und sein dreijähriger Sohn, der in einem an den Balkon angrenzenden Zimmer schlief, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Der durch das Feuer und die Löscharbeiten entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine Sitzgarnitur auf dem Balkon mutmaßlich durch Kontakt mit nicht vollständig erkalteter Kohle einer Wasserpfeife in Brand geraten war. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

