Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flüchtender Ladendieb bedroht Mitarbeiter: Hinweise auf unbekannten Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bad-Wilhelmshöhe:

Ein Ladendieb hat am Freitagnachmittag im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe einen ihn verfolgenden Mitarbeiter mit einem Messer oder einem Eisenstab bedroht. Zuvor hatte der Unbekannte gegen 15:15 Uhr in dem Supermarkt in einem Einkaufszentrum nahe des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe Drogeriartikel wie Waschgel und Cremes im Gesamtwert von über 80 Euro in seiner Tasche verstaut und das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei war er von dem Angestellten des Geschäfts beobachtet worden, der daraufhin die Verfolgung des Diebes aufgenommen hatte. Als er den Täter noch im Einkaufszentrum stellte und ihn an der weiteren Flucht hindern wollte, zückte dieser plötzlich den Gegenstand, bei dem es sich um ein Messer oder einen Eisenstab handelte. Der Mitarbeiter ließ daraufhin von dem Dieb ab, sodass dieser mit seiner Beute flüchten konnte. Es soll sich um einen 30 bis 45 Jahre alten und 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann mit normaler Gestalt gehandelt haben, der Deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach.

Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

