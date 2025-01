Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrecher werden auf frischer Tat ertappt und flüchten: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Auf frischer Tat ertappt wurden am gestrigen Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr zwei bislang unbekannte Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Krähhahnstraße in Kassel. Die beiden Täter waren nach der Begegnung mit zwei anwesenden Hausgästen sofort nach draußen geflüchtet, ohne Beute gemacht zu haben. Wie sich herausstellte, waren sie zuvor offenbar in dem Glauben, dass niemand zuhause ist, über die Terrassentür in das Wohnhaus eingestiegen, die sie brachial aufhebelt hatten. Dabei verursachten sie erheblichen Sachschaden, der sich nach Schätzungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes auf rund 10.000 Euro beläuft. Im Haus machten sie sich auf Beutezug und trafen im Kellergeschoss schließlich auf die anwesenden Gäste, die daraufhin die Polizei alarmierten. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach den geflüchteten Tätern führte nicht mehr zum Erfolg. Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo um Hinweise von Zeugen auf die Einbrecher, bei denen es sich um 40 bis 60 Jahre alte Männer mit dunklen Haaren gehandelt hat. Einer war von dünner Statur und trug dunkle Kleidung, während sein Komplize als korpulent/kräftig gebaut beschrieben wird.

Zeugen, die am gestrigen Donnerstagabend im Tatortbereich entsprechende Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell