Polizei Hamburg

POL-HH: 240920-2. 100 Jahre Deutsche Verkehrswacht - Verkehrssicherheitstag auf dem Hamburger Rathausmarkt

Hamburg (ots)

Zeit: 21.09.2024, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ort: Hamburg-Altstadt, Rathausmarkt

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Deutschen Verkehrswacht nimmt auch die Polizei Hamburg am diesjährigen Verkehrssicherheitstag teil und informiert Bürgerinnen und Bürger über sichere Mobilität.

Am kommenden Samstag veranstaltet die Deutsche Verkehrswacht den Verkehrssicherheitstag auf dem Rathausmarkt in der Hamburger Innenstadt. Seit nunmehr 100 Jahren widmet sich die Deutsche Verkehrswacht der Sicherheit des mobilen Menschen. Besuchende können sich auf der Veranstaltung über sichere Mobilität informieren und an unterschiedlichen Aktionen in Form von Reaktionstests, Fahrradchecks sowie einem Fahrsimulator, der das Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln darstellt, teilnehmen.

Die Polizei Hamburg wird dabei mit ihren Spezialistinnen und Spezialisten zum Thema Verkehrssicherheit gemeinsam mit zahlreichen Mobilitätsverbänden und Organisationen auf dem Rathausmarkt vertreten sein.

Der Vorsitzende der Verkehrswacht Hamburg und Vizepräsident der Deutschen Verkehrswacht, Herr Karsten Witt, wird ebenfalls vor Ort sein und steht für Fragen von Medienschaffenden zur Verfügung.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell