POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg, Gemarkung Korbach: Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 07:10 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Korbach auf der Bundesstraße 252 zwischen Korbach und Berndorf ein tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 24-jährige Frau aus Bad Arolsen befuhr mit ihrem PKW Opel Corsa die Bundesstraße 252 aus Richtung Korbach in Richtung Berndorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem PKW Audi A2 des entgegenkommenden 73-jährigen Fahrers, ebenfalls aus Bad Arolsen, zusammen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 24-jährige Frau wurde durch den Zusammenstoß verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca 15.000,- Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 252 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Beamten der Polizeistation Bad Arolsen haben den Verkehrsunfall aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.

