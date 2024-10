Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbrüche auf der Augustin-Wibbelt-Straße

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Augustin-Wibbelt-Straße;

Tatzeit: 25.10.2024 zwischen 11.30 Uhr und 20.00 Uhr;

Unbekannte Täter versuchten am Freitag gewaltsam in eine Wohnung an der Augustin-Wibbelt-Straße einzudringen. Zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr hatten sie erfolglos versucht, auf der rückwärtigen Gebäudeseite ein Fenster aufzuhebeln. Bei einem Nachbarhaus gelang vermutlich den gleichen Tätern ihr Vorhaben zwischen 11.30 Uhr und 20.00 Uhr. Sie konnten im Erdgeschoss eine Terrassentür öffnen, einsteigen und die Räumlichkeiten durchsuchen. Im Inneren gingen sie dann auch noch eine Wohnung in der ersten Etage an indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Über Art und Umfang der Diebesbeute lagen zur Zeit der Anzeigenaufnahme keine Angaben vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell