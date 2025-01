Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen in Lilienthalstraße mit Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen: Sechs mutmaßlich berauschte Fahrer gestoppt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Beamte der Polizeidirektion Kassel und der Direktion für Verkehrssicherheit führten am Donnerstag gemeinsam Verkehrskontrollen in der Lilienthalstraße in Kassel durch. Dabei erhielten die fachkundigen Polizisten Unterstützung von Zollbeamten und einem Diensthund der Kasseler Diensthundstaffel der Polizei. Der Schwerpunkt der Verkehrskontrollen lag hierbei auf Alkohol und Drogen am Steuer. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr wurden insgesamt 96 Fahrzeuge angehalten und 141 Personen kontrolliert. Sechs Fahrer wurden vorläufig aus dem Verkehr gezogen, die mutmaßlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Diesen wurde eine Blutprobe entnommen und sie müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zudem fanden die Polizeibeamten in einem angehaltenen Fahrzeug sechs Gramm Heroin, rund 2000 Euro vermeintliches Drogengeld, ein Messer und eine Pfefferpistole. Die weitere Kontrolle des 45-jährigen Fahrers aus Kassel ergab, dass er keinen Führerschein besitzt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung erschnüffelte Diensthund "Franz" weitere Betäubungsmittel: Zwei Cracksteine, zwei Einheiten Heroin und 3,9 Gramm Marihuana. Der 45-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

