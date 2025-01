Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zusammenstoß zwischen Autotür und Lkw auf Holländischer Straße: Polizei sucht flüchtigen Lkw mit weißer Plane

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr in der Holländischen Straße in Kassel ereignet hat. Ein Mann aus Lohfelden stellte seinen blauen VW Taigo auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand der Holländischen Straße zwischen der Ludwigstraße und dem Westring ab. Der VW Fahrer gab gegenüber der eingesetzten Streife des Polizeireviers Mitte an, dass er die Fahrertür zum Aussteigen wenige Zentimeter öffnete. Währenddessen sei ein von hinten kommender 7,5 Tonnen Lkw mit weißer Plane gegen die geöffnete VW-Tür gestoßen und ohne anzuhalten davongefahren. Von dem Unfallflüchtigen fehlt jede Spur. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell