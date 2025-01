Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verleihung der 25. Kasseler Polizeimedaille am 4. Februar 2025: Verein Bürger und Polizei zeichnet neun couragierte Bürgerinnen und Bürger aus

Kassel (ots)

Bereits zum 25. Mal verleiht der Verein Bürger und Polizei in Kassel zusammen mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in diesem Jahr die "Kasseler Polizeimedaille" an neun Menschen, die im Jahr 2024 die Arbeit der Polizei durch ihr couragiertes Handeln unterstützt und dadurch bei der Bekämpfung von Straftaten oder den Festnahmen von Tatverdächtigen geholfen haben. Diese couragierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind besonnen und selbstlos eingeschritten, haben bei Täterfestnahmen geholfen oder die Aufklärungsarbeit der Polizei in anderer Form unterstützt.

"Die Kasseler Polizeimedaille soll zum Ausdruck bringen, dass Zivilcourage nicht selbstverständlich, aber unverzichtbar ist", so Polizeipräsident Konrad Stelzenbach. "Das gezeigte Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, die wir auszeichnen, verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung, denn diese Menschen sind ein Vorbild für uns alle", betont Stelzenbach, der zugleich Präsident des Vereins ist.

Acht Menschen, davon sechs aus Kassel und zwei aus dem Landkreis Kassel, erhalten im feierlichen Rahmen am Dienstag, den 4. Februar 2025, um 18:00 Uhr im Polizeipräsidium Nordhessen die Ehrung durch die Kasseler Polizeimedaille aus den Händen von Polizeipräsident Konrad Stelzenbach und dem Kasseler Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller.

"Die Polizeimedaille geht an Menschen, die mutig für das Richtige eingestanden sind und damit unsere Gesellschaft ein Stück weit sicherer und lebenswerter machen. In einer Zeit, in der oft von Egoismus und Gleichgültigkeit die Rede ist, sind sie ein leuchtendes Beispiel für Zivilcourage", würdigt Oberbürgermeister Schoeller. Für ihr unerschrockenes Handeln, anderen zu helfen, danke ich ihnen im Namen der Stadt sehr herzlich."

Ein weiterer ausgewählter Medaillenträger aus dem Werra-Meißner-Kreis, der an diesem Tag leider verhindert ist, wird die Auszeichnung später in einem kleineren Rahmen erhalten.

Die Kasseler Polizeimedaille findet im Rahmen eines Festaktes in den Räumen des Polizeipräsidiums in Kassel statt. Zu der Veranstaltung, die musikalisch von einer Combo des Landespolizeiorchesters Hessen begleitet wird, haben außerdem zahlreiche Ehrengäste der nordhessischen Gesellschaft und der Lokalpolitik ihre Teilnahme zugesagt. Erwartet werden rund 150 Gäste.

EINLADUNG für MEDIENVERTRETER:

Die Verleihung der "Kasseler Polizeimedaille" findet am Dienstag, 4. Februar 2025, um 18:00 Uhr im großen Saal des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel statt.

