Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Verletzte bei Unfall auf Frankfurter Straße

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Am gestrigen Mittwochabend kam es in der Frankfurter Straße in der Kasseler Südstadt zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 20:30 Uhr. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge war ein 23 Jahre alter Autofahrer mit seinem Opel auf der Heinrich-Heine-Straße unterwegs und wollte die Frankfurter Straße überqueren, um geradeaus in Richtung Menzelstraße weiterzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Hyundai, der zu dieser Zeit stadteinwärts auf der Frankfurter Straße fuhr und von einer 33-jährigen Frau gesteuert wurde. Der Opel kollidierte mit der linken Seite des anderen Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes schleuderte. Der Opel-Fahrer, seine 22-jährige Beifahrerin und die Frau am Steuer des Hyundai, alle aus Kassel, wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Verletzungen der drei Personen nicht schwerwiegender sein. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Der Opel und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Unfallstelle vorübergehend gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell