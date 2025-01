LPI-GTH: Kollidiert

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.45 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen widerrechtlich auf ein Grundstück in der Straße "Zu den Queeren" in Kleinrettbach. Anschließend drangen der oder die Täter gewaltsam in einen Lagerraum ein und entwendeten von dort zwei Fahrräder im Wert von rund 15.000 Euro. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein grünes Mountainbike der Marke "Scott" (Modell: Spark 930) ...

