POL-KS: Nach Ladendiebstahl in Kassel: Wohnungsdurchsuchung mit Betäubungsmittelfund

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Diebstahl von Lebensmitteln in der Kasseler Innenstadt endete am gestrigen Donnerstagabend für einen 27-Jährigen aus Bad Wildungen mit seiner Festnahme und der Durchsuchung seiner Wohnräume. Er befindet sich seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam. Derzeit wird von den zuständigen Ermittlern geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird.

Der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäftes in der Kurt-Schumacher-Straße hatte sich gegen 19:00 Uhr bei der Polizei gemeldet, dass er einen mutmaßlichen Ladendieb gestellt hat. Der 27-Jährige hatte wohl nur einen Teil seines Einkaufs bezahlt. Er verließ mit gestohlenen Lebensmitteln im Wert von 5,77 Euro in seiner Tasche das Geschäft. Der Ladendetektiv stellte den Dieb und verständigte die Polizei. Bei dem Tatverdächtigen fand die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte zudem Betäubungsmittel in einer Spritze, scharfe Munition und zwei Scheren. Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Er muss sich nun wegen Diebstahls mit Waffen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen dauern an.

