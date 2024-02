Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240201.5 Landrecht: Tödlicher Verkehrsunfall

Landrecht (ots)

Am späten Vormittag ist es in Landrecht zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr gekommen. Insgesamt vier Personen erlitten dabei Verletzungen unterschiedlicher Schwere, der Unfallverursacher und eine Frau verstarben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 21-Jähriger aus Wilster gegen 11.20 Uhr in Begleitung von zwei männlichen Personen in einem Ford Fiesta auf der Straße Am Steindamm aus Richtung Wilster kommend in Richtung Itzehoe unterwegs. Aus unklarer Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 20 in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem BMW frontal zusammen. Der Unfallverursacher erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle, seine Begleiter kamen mit leichten beziehungsweise schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des BMWs und ihr knapp ein Jahr altes Baby mussten ebenfalls in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Die 64-jährige Mutter der Fahrzeugführerin befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Rücksitz des Wagens und erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Zur Unfallaufnahme und Bergung sowie zur Straßenreinigung bleibt die Straße noch auf unbestimmte Zeit voll gesperrt.

Weitere Details können aktuell nicht mitgeteilt werden.

