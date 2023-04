Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße

Brensbach (ots)

Am Dienstag (04.04.), in der Zeit von 22.00 Uhr bis Mitternacht, wurde durch Beamte der Polizeistation Höchst auf der Bundesstraße 38, in Höhe des dortigen Klärwerks, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

Von den 30 gemessenen Fahrzeugen überschritten acht Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 104 Stundenkilometern. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Berichterstatter:

Polizeioberkommissar Tsantsarakis (Polizeistation Höchst)

