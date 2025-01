Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flüchtende Ladendiebe bringen Seniorin zu Fall: 85-Jährige schwer verletzt; einschreitender Zeuge gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Wegen Waren im Wert von 9,27 Euro hat ein stehlendes Pärchen am gestrigen Donnerstagnachmittag in einem Discounter in der Kasseler Unterneustadt auf ihrer Flucht eine Seniorin zu Fall gebracht, die dadurch schwer verletzt wurde. Wie die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatten der 40-jährige Mann und die 35 Jahre alte Frau die Lebensmittel gegen 17 Uhr in dem Geschäft in der Hafenstraße geklaut. Hierbei war das Pärchen von einem Mitarbeiter des Discounters ertappt worden. Als er beide im Kassenbereich stellte, gaben sie Fersengeld und wollten an einer geöffneten Kasse aus dem Laden laufen. Bei der rücksichtslosen Flucht stieß das Pärchen gegen die an der Kasse anstehende 85-jährige Frau, die dadurch zu Boden fiel. Dennoch setzten die Ladendiebe ihre Flucht fort, konnten aber im Eingangsbereich von einem bislang unbekannten Zeugen gestoppt werden. Ein Rettungswagen brachte die gestürzte Seniorin aus Kassel, die nach bisherigen Erkenntnissen einen Oberschenkelhalsbruch erlitt, in ein Krankenhaus. Die Ladendiebe verhielten sich anschließend äußerst aggressiv, indem sie den Angestellten beleidigten und nach ihm schlugen. Da er zurückwich, blieb er glücklicherweise unverletzt. Die beiden Tatverdächtigen aus Kassel, die bei der Polizei keine unbeschriebenen Blätter sind, müssen sich nun wegen Ladendiebstahls, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Der einschreitende Kunde, der das Pärchen bei der Flucht gestoppt hatte und bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

