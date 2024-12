POL-HRO: Tatverdächtige nach Diebstahl auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt ermittelt

Plau am See (ots) - Zwei in Bremen entwendete E-Bikes konnten nach Ortung am Dienstagvormittag in Plau am See entdeckt und sichergestellt werden. Zuvor meldete sich eine 24-jährige Frau bei der Polizei in Plau am See und teilte mit, dass sie ihr hochwertiges Fahrrad in Plau am See in der Sophienstraße geortet habe. Das E-Bike des Herstellers Stromer habe sie tags zuvor bei der Polizei in Bremen als gestohlen gemeldet. ...

