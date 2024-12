Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungserfolg der Güstrower Polizei - diverse Straftaten können einer Gruppe von fünf jungen Deutschen im Alter von 14 bis 23 Jahren nachgewiesen werden

Güstrow (ots)

Das Kriminalkommissariat Güstrow hat in Zusammenarbeit mit den Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Güstrow einen umfangreichen Ermittlungskomplex aufklären können. Dabei geht es im Wesentlichen um einen versuchten und drei vollendete Einbrüche in einen Güstrower Tabakladen als auch um diverse weitere Straftaten wie die Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen im Innenstadtbereich.

Die bisherigen Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegenwärtig bereits gegen fünf junge Männer, deutscher Staatsangehörigkeit, im Alter von 14 bis 23 Jahren. Sie sollen am Einbruchsgeschehen an einem Tabakladen am Markt beteiligt gewesen sein. In der Zeit vom 15. bis 27.11.2024 wurde das besagte Geschäft insgesamt vier Mal angegriffen. Neben dem erstmaligen Einbruchsversuch wurden dabei stets diverse Tabakerzeugnisse entwendet und ein Gesamtschaden in Höhe von über 15.000EUR verursacht.

Das Kriminalkommissariat konnte im Rahmen der Ermittlungen zeitnah diverse Durchsuchungen und Vernehmungen durchführen. Ein geringer Teil des Diebesgutes konnte bei den Durchsuchungen sogar aufgefunden und sichergestellt werden. Die vernommenen Beschuldigten räumten im Rahmen ihrer Vernehmungen zum Teil ihre Tatbeteiligung ein. Zudem konnte bereits ein Verfahren wegen Hehlerei eröffnet werden, da das Diebesgut aus dem Tabakladen offensichtlich teilweise weiterverkauft wurde.

Durch die umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen und weiter eingehende Zeugenhinweise ergeben sich weitere gute Ermittlungsansätze für die Aufklärung weiterer Straftaten. Daher wendet sich die Polizei weiterhin mit der Bitte an die Bevölkerung sich zu melden, sofern sie sachdienliche Hinweise geben können.

Zudem wird aus den Reihen der beschuldigten Männer auch gegen einen 16-jährigen Güstrower ermittelt, der für diverse Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich zu sein scheint. In den letzten Wochen und Tagen kam es im Innenstadtbereich von Güstrow immer wieder zu diversen Sachbeschädigungen an PKW. Negativer Höhepunkt der Zerstörungswut stellte dabei der Sonntag, den 24.11.2024, dar. In dieser Zeit wurden allein elf Strafanzeigen durch das Polizeihauptrevier Güstrow aufgenommen. Augenscheinlich ließ der Täter seinen Zerstörungswillen an den jeweiligen Verglasungen der PKW aus. Betroffen waren dabei Fahrzeuge, die zu dem Zeitpunkt an der Schanze, dem Gleviner Platz oder am Mühlenplatz geparkt waren. Zwei der Fahrzeuge wurden zudem vermeintlich mittels Feuerwerkskörpern in Brand gesteckt. Ein im Nahbereich befindliches, öffentliches WC auf dem Gleviner Platz sei ebenso in Mitleidenschaft gezogen worden, als der Täter das hier deponierte Klopapier anzündete.

Diesbezüglich erhofft sich die Kriminalpolizei zu dem PKW-Brand auf dem Parkplatz am Mühlenteich weitere Informationen aus der Bevölkerung. In diesem Fall brannte am frühen Abend des 24.11.2024 gegen 17:45 Uhr ein Nissan X-Trail auf dem dortigen Parkplatz in voller Ausdehnung. Hier entstand allein ein Sachschaden von über 12.000EUR.

Die Güstrower Polizei erhofft sich weiterhin durch neue Erkenntnisse und Mithilfe aus der Bevölkerung weitere Straftaten aufklären zu können. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

