POL-HRO: Entwendete E-Bikes aus Bremen in Plau geortet

Plau am See (ots)

Zwei in Bremen entwendete E-Bikes konnten nach Ortung am Dienstagvormittag in Plau am See entdeckt und sichergestellt werden. Zuvor meldete sich eine 24-jährige Frau bei der Polizei in Plau am See und teilte mit, dass sie ihr hochwertiges Fahrrad in Plau am See in der Sophienstraße geortet habe. Das E-Bike des Herstellers Stromer habe sie tags zuvor bei der Polizei in Bremen als gestohlen gemeldet. Aufgrund der sehr genauen Ortung gelang es den Beamten das Fahrrad bei einem bereits polizeibekannten 41-jährigen Tatverdächtigen aufzufinden. Ein Abgleich mit der Rahmennummer bestätigte den Verdacht. Auch konnte die Eigentümerin des E-Bikes live über eine App sowohl das Licht am Fahrrad als auch einen akustischen Alarm ein- und ausschalten. Darüber hinaus fiel den Polizisten ein zweites E-Bike im Besitz des Tatverdächtigen auf, das ebenfalls in der Region Bremen geklaut und nach dem bereits gefahndet wurde. Gegen den 41-jährigen Deutschen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Diebstahls. Die Fahrräder wurden sichergestellt und werden folglich den rechtmäßigen Eigentümern übergeben.

