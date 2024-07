Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Hauptzollamtes Saarbrücken; ZOLL entdeckt 50.000 Gramm Schlafmohn

Frankenthal/ Saarbrücken/ Dannstadt (ots)

Am 19.07.2024 wurden bei einer Kontrolle durch den ZOLL auf der Autobahn 61 in Höhe Dannstadt in einem Kleintransporter aus Österreich auf der Reise nach Frankreich 13 blaue Müllsäcke gefunden, in denen sich rund 500 Einzelverpackungen zu jeweils 100 Gramm vermutlich Schlafmohn befanden.

Die beiden 44 und 39 Jahre alten Insassen des Kleintransporters, die nicht über einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügen, wurden wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehle wegen gemeinschaftlicher unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen erließ. Die Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

