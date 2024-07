Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Fahrraddiebstahl

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum / Borsum (bub) Am 03.07.2024, gegen 20:30 Uhr, ist es in Borsum zum Diebstahl eines Fahrrades gekommen. Das schwarze Trekkingrad war vor dem Feuerwehrhaus in der Landwehrstraße abgestellt und wurde dort durch eine unbekannte Person entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Verkehrsunfalls geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

