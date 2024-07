Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Abend endet für 26-Jährigen in Polizeizelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Der gestrige Abend (02.07.2024) endete für einen 26-jährigen Hildesheimer in einer Polizeizelle. Er steht im Verdacht, zuvor mehrere Autos beschädigt zu haben und anschließend mit zwei Fahrzeugbesitzern in Streit geraten zu sein. Im Beisein von zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräften verhielt er sich weiterhin aggressiv, weshalb er letztendlich in Gewahrsam genommen wurde.

Kurz vor 22:00 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung ein, wonach im Bereich der Kaiserstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden und der Verursacher hierzu flüchtig war. Zwei Streifenbesatzungen machten sich umgehend auf den Weg. Auf Höhe der Bushaltestelle Almstor stellten sie wenige Minuten später drei streitende Männer fest. Diese wurden von den Einsatzkräften zunächst voneinander getrennt. Einer von ihnen war der unter Alkoholeinfluss stehende 26-Jährige. Bei seinen Kontrahenten handelte es sich um zwei 28 und 30 Jahre Hildesheimer.

Ersten Befragungen zufolge soll sich der 26-Jährige in der Hannoverschen Straße an den Autos der beiden anderen Männer, einem VW und einem Ford, zu schaffen gemacht haben und danach in Richtung Kaiserstraße gelaufen sein. Dort soll er an einem BMW hantiert und gegen die Scheibe geschlagen haben. Im weiteren Verlauf sei er von den zwei Männern eingeholt worden. Im Rahmen einer folgenden Auseinandersetzung soll es durch den 26-Jährigen zu Beleidigungen und Bedrohungen der Autobesitzer gekommen sein. Im Gegenzug habe dieser einen Faustschlag kassiert.

Bei Aufnahme des Sachverhalts lief der 26-Jährige plötzlich auf die anderen Männer zu. Ein erneutes Aufeinandertreffen konnte von den Beamten allerdings verhindert werden. Sie fixierten den Mann mittels Handschellen und brachten ihn zu Wache. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er den Rest der Nacht in einer Zelle.

Bei einer Überprüfung der Autos stellten die Beamten eine Delle am Pkw des 28-Jährigen fest. Das Auto des 30-Jährigen wies keine Beschädigungen auf. Bei dem BMW war die Motorhaube zerkratzt und die Frontscheibe gesprungen.

Die Polizei leitete gegen den 26-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung ein. Gegen den 28-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell