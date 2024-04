Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg-Mechtersheim - Einbruchsversuch

Römerberg (ots)

Am Montag zwischen 7 und 14 Uhr verursachten unbekannte Täter mehrere Kratzer an der Eingangstür eines Hauses in der Speyerer Straße, die von einem Einbruchsversuch herrühren könnten. Bereits am Vortag befand sich zwischen Tür und Rahmen der Eingangstür ein kleiner Gegenstand, der beim Öffnen herunterfiel. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes festgestellt? Die Polizei Speyer nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

