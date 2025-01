Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher wird zweimal innerhalb von 24 Stunden festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Gleich zweimal wurde eine 47-jähriger mutmaßlicher Einbrecher am Wochenende innerhalb von 24 Stunden von der Polizei festgenommen. Zunächst hatte er am Freitagabend gegen 20:45 Uhr versucht, mit mitgebrachtem Werkzeug die Eingangstür einer Apotheke in der Mönchebergstraße aufzubrechen. Ein Anwohner war auf den Einbrecher aufmerksam geworden und hatte über den Notruf 110 die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen war der Täter, der offenbar erkannt hatte, dass er beobachtet wurde und daher schließlich von der Tür abließ, in ein angrenzendes Mehrparteienhaus geflüchtet. Dank der schnellen Mitteilung des Zeugen konnten die Polizisten den 47-Jährigen kurze Zeit später auf der Kellertreppe festnehmen. Der Tatverdächtige aus Kassel, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Keine 24 Stunden später rief der 47-Jährige mit einem weiteren Einbruchsversuch erneut die Polizei auf den Plan. Auch in diesem Fall, der sich am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr ereignete, war er von einem Zeugen beobachtet worden, als er sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Spohrstraße verschaffte. Nachdem der Passant die Polizei alarmiert hatte, wurden mehrere Streifen entsandt, die bei Betreten des mehrstöckigen Geschäftshauses laute Schläge hören konnten. Noch während der 47-Jährige mit einem Holzhocker auf das Schloss einer Tür im 5. Stock einschlug, um in das Büro einzubrechen, klickten für ihn die Handschellen. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen zweifachen versuchten Einbruchs werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell