POL-DU: Dellviertel: Handyraub - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Weil ein Verurteilter im Rahmen seiner Verhandlung einen Duisburger des Drogenhandels belastete, erzielten die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Duisburg am Mittwochvormittag (11. Dezember) einen Erfolg. Der Verurteilte berichtete in der gegen ihn geführten Hauptverhandlung, dass ein 30-jähriger Duisburger mit Amphetamin in einer nicht geringen Menge deale. Das Amtsgericht Duisburg erließ ...

mehr