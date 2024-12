Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Amphetamin-Dealer in Haft

Duisburg (ots)

Weil ein Verurteilter im Rahmen seiner Verhandlung einen Duisburger des Drogenhandels belastete, erzielten die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Duisburg am Mittwochvormittag (11. Dezember) einen Erfolg.

Der Verurteilte berichtete in der gegen ihn geführten Hauptverhandlung, dass ein 30-jähriger Duisburger mit Amphetamin in einer nicht geringen Menge deale. Das Amtsgericht Duisburg erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung in Meiderich, den die Duisburger Ermittler am Mittwochvormittag (11. Dezember) vollstreckten.

Den Tatverdächtigen trafen die Kripo-Beamten dort nicht an, dafür entdeckten sie im Gefrierschrank Amphetamin in einer nicht geringen Menge, Chemikalien zur Konfektionierung von konsumfähigen Amphetamin, ein Butterflymesser und sämtliche Utensilien zum Abfüllen. Seine Lebensgefährtin berichtete, dass sich der Tatverdächtige an seiner Arbeitsstelle außerhalb von Duisburg befinde. Das nahmen die Ermittler zum Anlass, ihn persönlich von der Arbeit abzuholen und nahmen ihn dort vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Haftbefehl wegen des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Amphetamin in nicht geringer Menge und setzte diesen unter Auflagen am Donnerstag (12. Dezember) außer Vollzug. Nun muss sich der Tatverdächtige mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

