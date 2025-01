Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht am Entenanger: Zeuge gesucht, der Zettel an geparktem BMW hinterließ

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einen Unfallschaden in Höhe von rund 1.000 Euro musste der Besitzer eines blauen 3er BMW am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz am Kasseler Entenanger an seinem Auto feststellen. Der zunächst unbekannten Verursacher hatte bereits das Weite gesucht. Glücklicherweise hatte ein unbekannter Zeuge einen Zettel mit einem Kennzeichen und der Unfallzeit an dem BMW hinterlassen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei führten zwar zu dem mutmaßlichen Verursacher, einem weißen VW Golf, der Fahrzeughalter bestreitet jedoch eine Beteiligung an einem Unfall. Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Insbesondere der Zeuge, der den Zettel hinterließ, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie der Besitzer des BMW aus Kassel der Polizei schilderte, hatte er den frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange sowie den Zettel an der Windschutzscheibe gegen 15:30 Uhr bei seiner Rückkehr zum geparkten Auto entdeckt. Darauf hatte der aufmerksame Zeuge neben dem Kennzeichen notiert, dass ein weißer Golf um 12:40 Uhr gegen den BMW gefahren war. Leider hinterließ er auf dem Zettel keine Personalien, weshalb die Ermittler nun nach diesem Zeugen und weiteren Zeugen der Unfallflucht suchen. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell