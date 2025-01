Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Diebstahl in Supermarkt auf E-Scootern: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Besonders dreist haben sich am gestrigen Dienstagabend zwei bislang unbekannte Täter bei einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Ihringshäuser Straße in Fuldatal verhalten. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Nord berichtet, fuhren die beiden Männer gegen 21:10 Uhr auf E-Scootern in das Geschäft und füllten verschiedene Waren in ihre Rucksäcke. Dies hatte der Ladendetektiv beobachtet, dem das Verhalten der vermeintlichen Kunden bereits verdächtig vorkam, weshalb er sich mit einem Einkaufswagen in den Ausgang des Marktes stellte. Kurz darauf fuhr der erste Täter auf seinem E-Scooter an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen, beschleunigte und prallte gegen den als Blockade dienenden Einkaufswagen. Anschließend drängte er den Ladendetektiv zur Seite und fuhr in Richtung der Endhaltestelle Ihringshäuser Straße davon. Sein Komplize bezahlte zunächst eine Packung Toast. Als ihn die Kassiererin bat, den vollgepackten Rucksack zu öffnen, flüchtete er jedoch fahrend aus dem Geschäft, nachdem er ebenfalls den Einkaufswagen im Ausgang mit seinem Elektroroller zur Seite gerammt hatte. Der Ladendetektiv blieb glücklicherweise unverletzt. Von den beiden Dieben liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: männlich, ca. 25 Jahre alt, hatte eine schwarze Jacke mit über den Kopf gezogener Kapuze an, trug eine schwarze Hose und einen Rucksack

2. Täter: männlich, Glatze, trug einen Rucksack

Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell