Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle aus Pkw - Fahrzeug beschädigt - Unfälle - Schockanruf

Aalen (ots)

Rainau/Schwabsberg: Diebstähle aus Pkw

Aus einem vermutlich unverschlossenen Suzuki wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein EC-Karte sowie eine Packung Zigaretten entwendet. Der Pkw war in einer Hofeinfahrt im Amselweg geparkt.

Aus einem unverschlossenen Pkw, der von Dienstagabend bis Mittwochmittag in der Westerfeldstrasse abgestellt war, wurde ebenfalls eine Bankkarte sowie 50 Euro Bargeld entwendet.

Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Bopfingen/Aufhausen: Fahrzeug beschädigt

An einem VW Fox, der zwischen Samstagnacht und Dienstagabend in der Wacholderstraße abgestellt war, wurde von Unbekannten das Ventil eines Reifens eingedrückt sowie die Auspuffanlage manipuliert. Außerdem wurden die Schrauben der beiden Hinterreifen gelöst. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07362 96020.

Heuchlingen: Pkw überschlagen

Ein 36-jähriger Ford-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 00:30 Uhr die L1158L von Mögglingen in Fahrtrichtung Heuchlingen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass der 36-Jährige mit fast 1,5 Promille unterwegs war. Am Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Er musste eine Blutprobe abgeben und nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Mit E-Bike gestürzt

Ein 64-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 17:30 Uhr mit seinem E-Bike die Straße Am Schirenhof bergab. Hierbei stürzte er und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Er musste in ein Klinikum verbracht werden. Der Mann trug keinen Helm. Die Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelmes, der dazu geeignet ist Verletzungen zu verhindern oder zu minimieren.

Aalen/Wasseralfingen: Diebstahl aus Pkw

Am Mittwoch zwischen 23:30 Uhr und 23:50 Uhr wurden aus einem Pkw, der in der Wilhelmstraße abgestellt war, mehrere Gegenstände entwendet. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 10:40 Uhr und 15:40 Uhr einen Mazda, der in der Allgäuer Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Unfall

Ein 37-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 17:30 Uhr mit einem Peugeot rückwärts auf die Schloßstraße ein. Hierbei übersah er eine 46-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 12:20 Uhr die Ziegelstraße entgegen der Fahrtrichtung. Eine 55-jährige VW-Lenkerin, die in Fahrtrichtung Waldhausen fuhr, musste dem Radfahrer auf Höhe der Galgenberghalle ausweichen. Beim Vorbeifahren streifte das Rad die rechte Seite des Pkws, wobei ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er war schwarz gekleidet und trug eine Mütze. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Berglen / Schwäbisch Gmünd: Schockanruf - Betrüger machen erneut Beute

Eine Frau aus Berglen wurde am Mittwochnachmittag Opfer von Telefonbetrügern. Die 47-jährige wurde gegen 13:30 Uhr von einer Frau telefonisch kontaktiert, die mit heulender Stimme angab, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend übernahm ein Mann das Gespräch und gab sich als Herr Berger von der Polizei aus. Er gab der arglosen Geschädigten gegenüber an, dass ihre Schwester einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse eine Kaution hinterlegt werden, um eine drohende Haft zu verhindern. Anschließend wurde die Frau nach Schwäbisch Gmünd - Herlikofen in die Gartenstraße gelotst, wo sie gegen 14:40 Uhr einem angeblichen Herrn Nowak Goldmünzen im fünfstelligen Wert übergab. Kurz darauf erreichte die Frau ihre Schwester und bemerkte den Betrug.

Der Abholer wird von der Geschädigten als südländischer Typ beschrieben, etwa 25-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß und sehr schlank. Er soll nach hinten gegelte, dunkle wellige Haare haben schmale Lippen und dunkle Augen sowie einen leichten Bartansatz haben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine helle Stoffhose sowie ein helles Hemd getragen haben.

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden und Hinweise zum bisher unbekannten Abholer geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Zur Verhinderung weiterer ähnlich gelagerter Betrugsstraftaten, informieren Sie bitte Ihre älteren Verwandten, Freunde und Bekannten über diese Betrugsmasche und beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. - Rufen Sie betroffene Angehörige oder die Polizei unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück - Seien Sie misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder Wertgegenständen! - Besprechen Sie solche Forderungen immer mit Ihrer Familie oder Ihnen vertrauten Personen. - Die Polizei fordert niemals Geld oder Wertsachen von Ihnen! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell