POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Farbschmiererei, Widerstand

Neresheim/Ohmenheim: Einbruch

Am Mittwoch verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher Zugang zu einem Bürogebäude einer Firma in der Schwäbischen Albstraße. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangte er in einen Büroraum und von dort aus in den Verkaufsraum. Hier entwendete er fünf Motorsägen im Wert von rund 5700 Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Farbschmiererei

Von Donnerstag bis Montag beschmierten Unbekannte in der Charlottenstraße mehrere Garagenwände und ein Garagentor mit Farbe. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag übersah gegen 18:45 Uhr ein 64-jähriger Audi-Fahrer an einer Kreuzung in der Spraitbacher Straße einen Omnibus. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Polizeieinsatz wegen psychischem Ausnahmezustand

Ein 43-Jähriger offensichtlich psychisch kranker Mann wurde am Donnerstagvormittag durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Gegen 10.30 Uhr wurde der Mann durch eine Streifenbesatzung in der Weißensteiner Straße aufgesucht. Hier wurden die Beamten sofort von dem Mann beleidigt. Aufgrund seines psychischen Zustandes sollte er in eine Klinik verbracht werden. Hiergegen wehrte er sich vehement und konnte erst nach enormen Kraftaufwand von den Polizisten geschlossen werden. Der 43-Jährige wurde anschließend in eine Klinik verbracht.

