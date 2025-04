Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Frankenhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer die L1064 von Gründelhardt in Richtung Spaichbühl. In einer Linkskurve kam er aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Anschließend kam er in einem Acker zum Stillstand. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Der 36-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell