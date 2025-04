Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marbacher Straße einen geparkten Seat und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winterbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 8:45 Uhr den Parkplatz eines Supermarktes in der Ritterstraße und riss hierbei die dort angebrachte Höhenbegrenzung nieder. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Beim Verursacher handelt es sich um einen weißen Klein-Lkw. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 42 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr von der Langen Straße in die Künkelinstraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 74-jährigen Mercedes-Fahrerin. Bei der Kollision im Einmündungsbereich entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Welzheim: Einbruchsversuch

Ein bisher unbekannter Dieb versuchte am Dienstagabend gegen 21:25 Uhr in eine Firma in der Industriestraße einzubrechen. Der Täter warf mit einem Stein ein Fenster ein. Als er in das Gebäude einsteigen wollte, verletzte er sich und flüchtete anschließend, ohne ins Innere des Objektes gelangt zu sein. Der entstandene Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr wurde am Kirchplatz ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr nach dem Unfall weiter und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Murrhardt: Aufgefahren

Ein 56 Jahre alter KIA-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 14 Uhr die Bahnhofstraße und bemerkte hierbei zu spät, dass der vor ihm fahrende 28-jährige Renault-Fahrer aufgrund einer roten Ampel bremsen musste und fuhr diesem auf. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell