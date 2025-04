Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt - Unfallflucht - Vandalismus an Schule - In Kindergarten eingebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Autos zerkratzt

Am Montag zwischen 11:50 Uhr und 13 Uhr wurden insgesamt drei Autos, die in der Rechbergstraße geparkt waren, zerkratzt. Zeugen, die entsprechende Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 82149 beim Polizeiposten Hohenacker zu melden.

Berglen-Vorderweißbuch: Unfallflucht

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Belchenstraße einen geparkten Porsche und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Porsche wird auf 3000 Euro geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen am Porsche ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um ein gelb/braunes Fahrzeug handeln dürfte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Vandalismus an Schule

Bisher unbekannte Vandalen begaben sich zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag, 7:10 Uhr auf den Schulhof der Maicklerschule im Hermann-Löns-Weg und verursachten dort Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Durch die Täter wurde eine Fensterbank mit Farbe beschmiert, drei Schachtdeckel ausgehebelt und gestohlen, zwei Mülltonnen entwendet sowie diverse Gegenstände an andere Örtlichkeiten auf dem Schulhof verbracht. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Backnang: In Kindergarten eingebrochen

Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 6:45 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zum Kindergarten Etzwiese in der Straße Untere Au und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Von den Einbrechern wurden unter anderem zwei Laptops sowie ein iPhone entwendet. Der beim Einbruch verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

