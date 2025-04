Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Seit Ende 2020 führt die Staatsanwaltschaft Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität gegen Mitglieder der kalabrischen Mafiaorganisation ´Ndrangheta. Seit Sommer 2021 besteht ein Joint Investigation Team (JIT) unter Einbindung von Eurojust mit den italienischen Behörden (DDA Catanzaro und Servizio Centrale Operativo) zur Bekämpfung der Mafia.

Die über mehrere Jahre sehr intensiven Ermittlungen führten zur Aufklärung von zahlreichen Straftaten. Mit Tatorten in ganz Deutschland und einem Schwerpunkt im Großraum Stuttgart wird hier gegen mehr als 20 Beschuldigte unter anderem wegen Bildung und Unterstützung einer ausländischen kriminellen Vereinigung, bandenmäßigen Betrugs, erheblicher Gewaltdelikte, insbesondere mehrerer Fälle des versuchten Totschlags, Erpressungen, auch durch das Aufdrängen von Lebensmitteln an Gastronomen, Betäubungsmittelhandel, Waffendelikten, schwerer Brandstiftung, Geheimnisverrat, Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt.

Mit Unterstützung und in enger Einbindung der Ermittlungsbehörden in Italien, insbesondere durch die Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro sowie der Questura di Catanzaro der Squadra Mobile, und von Eurojust wurden am heutigen Tage durch Spezialkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet 34 Haftbefehle und 40 Durchsuchungsbeschlüsse in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Italien vollstreckt.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen konnten auch Beweismittel wie z.B. fünf scharfe Schusswaffen mit Munition, Betäubungsmittel, digitale Speichermedien und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie Geschäftsunterlagen sichergestellt werden.

Unter den festgenommenen Personen befindet sich auch ein Polizeibeamter der Landespolizei Baden-Württemberg, welcher beim Polizeipräsidium Aalen beschäftigt ist und die Gruppe unterstützt haben soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell