Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall auf der Autobahn

Am Montagvormittag gegen 11:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Dabei erkannte er zu spät eine Baustellenabsperrung und fuhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Warnbake. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die A6 musste zur Bergung des Pannenfahrzeugs kurzzeitig in Richtung Nürnberg gesperrt werden.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Montag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Opel-Fahrer die Grabenstraße, als dieser die Vorfahrt eines 62-jährigen VW-Fahrer missachtete, welcher von rechts aus der Webergasse auf die Grabenstraße einfahren wollte. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei welcher ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

