Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Dame aus verrauchter Wohnung gerettet - Mehrfache Menschenrettung im Philipp-Nicolai-Weg gemeldet

Herdecke (ots)

Brand mit "mehrfacher Menschenrettung" wurde am Freitagabend um 20:30 Uhr aus dem Philipp-Nicolai-Weg aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Heimrauchmelder hatten angeschlagen und in einer verrauchten Wohnung sollten mehrere Personen vermisst werde, so die Alarmmeldung.

Nach Eintreffen nach etwa 6 Minuten gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung im 2. Obergeschoss vor. Zuvor wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Es kommt hier auf jede Minute an. Die Drehleiter wurde vor dem Gebäude in Anleiterbereitschaft gebracht. Nach kurzer Zeit wurde die ältere Dame von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst zur Sichtung übergeben. Anschließend wurde die Wohnung mehrfach nach weiteren Personen durchsucht. Weitere Personen wurden jedoch nicht gefunden. Die leichtverletzte Patientin wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Ursache des Ganzen war vermutlich angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Küchenherd.

Für die Feuerwehr Herdecke bedeutet dies "Stadtalarm" und die Leitstelle entsendete aufgrund der Meldung auch überörtliche Kräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr), den organisatorischen Leiter Rettungsdienst und den leitenden Notarzt. Für den Einsatzleiter und seinen Führungsassistenten bedeutet dies, bei den vielen Kräften, einen erheblichen Koordinierungsaufwand, gerade in so einer engen Straße.

Es waren drei Löschzüge der Feuerwehr an der Einsatzstelle und mehrere Rettungsdienstkräfte. Insgesamt warn es in der Summe 16 Einsatzfahrzeuge.

Person in Notlage am Millöcker Weg

Eine Person in Notlage wurde am Samstag um 15:45 Uhr aus dem Millöcker Weg gemeldet. Dort hatte sich eine männliche Person mit seinem E-Rollstuhl auf einem abschüssigen Weg (abseits des Weges) festgefahren. Er drohte nach vorne über zu kippen. Eine Pflegekraft sicherte den Mann bis zum Eintreffen. Die Feuerwehr sicherte den Mann und Rollstuhl ebenfalls. Der Rollstuhl wurde dann wieder auf das Pflaster gehoben und der Mann wurde mit Unterstützung der Feuerwehr den abschüssigen Weg hinunter begleitet. Der Mann blieb unverletzt vor Ort. Ein HLF der Feuerwehr war 45 Minuten vor Ort. Leider behinderten zwei falsch parkende Fahrzeuge die Anfahrt der Feuerwehr in der Berliner Straße und Leharweg.

