Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Kaminbrand an der Gederner Straße - Angeblicher Erdrutsch Im Schiffwinkel

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste am Samstag zu zwei Einsätzen ausrücken.

Ein Kaminbrand wurde um 18:24 Uhr von der Gederner Straße gemeldet. Mehrere Notrufe gingen ein. Es kam starker Rauch und Feuer aus dem Kamin. Für den Erstangriff war gemäß Einsatzkonzept auch ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Wetter mit im Einsatz.

Nach Eintreffen wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Hierüber wurde der Kamin gefegt. Parallel kontrollierten Trupps unter Atemschutz das Innere des Gebäudes. Die eigentliche Feuersteller befand sich im Kamin auf Höhe des ersten Obergeschosses. Im Keller wurde dann die gekehrte Asche entnommen.

Die Feuerwehr Herdecke war mit einem Löschzug und die Feuerwehr Wetter mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde an den zuständigen Bezirksschornsteinfegemeister übergeben. Einsatzdauer 1,5 Stunden.

Bereits am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte um 13:02 Uhr alarmiert: Ein Erdrutsch wurde von einer Hagener Anruferin am Hengsteysee in der Straße Im Schiffwinkel gemeldet. Nach eingehender Erkundung konnte vor Ort nichts festgestellt werden. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Am Freitag musste um 8:13 Uhr eine Ölspur auf dem Bergweg beseitigt werden.

