Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Gasgeruch, Kaminbrand und intensive Ölspur im Stadtgebiet

Herdecke (ots)

Am Montagmorgen um 08:07 Uhr wurde der Freiw. Feuerwehr Herdecke vom städtischen Baubetriebshof eine Ölspur gemeldet.

Nach eingehender Erkundung durch ein Kleineinsatzfahrzeug, mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass die Straßenführung von der Stadtgrenze Dortmunder Landstraße, an der Feuerwache vorbei über die Hauptstraße und Wetterstraße sich bis in das Stadtgebiet Wetter betroffen war. Durch die Feuerwehr wurde ein dutzend Warnschilder auf der Strecke zur Warnung des Verkehrs aufgestellt. Ein Fachunternehmen mit Spezialfahrzeug hat die Beseitigung übernommen.

Noch während des laufenden Einsatzes meldete die Kreisleitstelle gegen 08:43 Uhr Gasgeruch am Unteren Ahlenbergweg. Der ausgerückte Umweltschutzzug erkundete vor Ort die Umgebung und nahm diverse Messungen vor. Nach einer guten halben Stunde wurde der Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei abgebrochen, da alle Messungen ohne Auffälligkeiten waren.

Am Sonntagabend um 20:02 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu einem Kaminbrand in die Straße Auf den Brennen ausrücken. Dort war es in einem zweigeschossigen Wohnhaus zu einem Kaminbrand mit Funkenflug gekommen. Noch vor eintreffen der Feuerwehr hatte der Bewohner eigene Löschmaßnahmen vorgenommen. Die Feuerwehr brachte die Drehleiter in Stellung, um den Kamin von oben zu kehren. Parallel ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor, kontrollierte die Revisionsschächte und brachte die Ablagerungen aus dem Gebäude. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an einen Schornsteinfeger übergeben, der die weitere Nutzung untersagte. Die Feuerwehr war mit Rettungsdienst und Polizei rund eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke