Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Wasserrohrbruch, hilflose Person hinter Tür und Brandmeldealarm

Herdecke (ots)

Viel zu tun für die Freiw. Feuerwehr Herdecke.

Ein Wasserrohrbruch wurde Donnerstagmorgen um 8:49 Uhr aus dem Westender Weg gemeldet. Die marginale Einsatzstelle wurde an den Energieversorger übergeben. Es bestand keine Gefahr.

Eine Ölspur wurde um 11:37 Uhr von der Straße Herdecker Bach gemeldet. Es wurden warnschilder aufgestellt.

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde um 15:33 Uhr aus der Straße Auf dem Schnee gemeldet. Ein Krankenfahrdienst hatte sich Sorgen gemacht, da die Dame nicht öffnete. Nach Ermittlungen von Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt vor Ort stellte sich heraus, dass die Dame bei einem Arztbesuch war. Einsatzabbruch für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Bereits am Abend waren die Kräfte um 21:52 Uhr wieder in einem Wohnheim für minderjährige im Flüchtlinge an der Wittbräucker Straße im Einsatz. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Objekt war vorbildlich geräumt. Auslösegrund diesmal: Deospray oder Wasserdampf. Bereits Sonntagnacht waren die Kräfte hier vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell