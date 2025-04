POL-AA: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots) - Winterbach: Unfallflucht Am Montag zwischen 8 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Talstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Citroen und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen. Welzheim: Auto ...

mehr