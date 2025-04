Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Auto beschädigt - Einbrüche

Aalen (ots)

Winterbach: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Talstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Citroen und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Welzheim: Auto beschädigt

Zwischen Sonntag, 23:30 Uhr und Montag, 12 Uhr wurde in der Danziger Straße ein geparkter VW Golf mutwillig beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter brachte auf die Motorhaube des Fahrzeugs eine weiße Substanz an (evtl. Abbeizmittel), wodurch der Autolack stark beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Schorndorf: Einbruchsversuch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ein Kellerfenster in einem Mehrfamilienhaus in der Urbanstraße aufzubrechen, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Gebäudes, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Auffahrunfall

Am Montag, gegen 16:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Transporter-Fahrer die Bruckstraße und beabsichtigte den Kreisverkehr in die Bühlstraße zu verlassen. Aufgrund einer Fahrradfahrerin, die den Fußgängerüberweg nutzte, musste der 25-Jährige anhalten. Dies erkannte ein 34-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Unfall auf B14

Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr wollte eine 45-jährige VW-Fahrerin in Waiblingen auf die Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen übersah sie den neben ihr fahrenden LKW eines 50-Jährigen. Sie ließ zu wenig seitlichen Abstand und kollidierte in der Folge mit dem LKW. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Fellbach-Schmiden: Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit von Freitag, 21.03. bis Montag 31.03. versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Reußensteinstraße einzudringen. Die Unbekannten versuchten vergeblich ein Fenster und die Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die unbekannten Täter gelangten nicht in die Wohnung. Sie hinterließen jedoch Sachschaden an Fenster und Terrassentür in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell