Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erfolgreiche polizeiliche Suche mit Polizeihubschrauber nach Automatenaufbruch und anschließendem Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Durch einen Zeugen konnte am Montag den 31.03.2025 gegen 23:55 Uhr beobachtet werden, wie sich mehrere Täter an einem Automaten in der Sandwiesenstraße zu schaffen machten. Als der Zeuge die Polizei verständigte, flüchteten die Täter mit ihrem PKW. Im weiteren Verlauf verunfallten sie mit diesem und setzten die Flucht fußläufig fort. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und der Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten zwei Täter festgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell