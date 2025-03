Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle und E-Scooter entwendet

Vellberg: Diebstahl von Baustelle

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstagmorgen 07:30 Uhr und Montagmorgen 07:30 Uhr Zugang zu einer Baustelle in der Bucher Straße. Aus dieser entwendete er Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Crailsheim: E-Scooter entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Stettiner Straße einen E-Scooter der Marke Ninebot. Am E-Scooter ist ein auffälliges orangefarbenes Fahrradschloss angebracht. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

