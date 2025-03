Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Gasaustritt nach Bauarbeiten und Anlagebetrug

Aalen (ots)

Aalen: Briefkasten beschädigt

Am Wochenende beschädigten Unbekannte einen Briefkasten der Uhland-Realschule. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Essingen: Gasaustritt nach Bauarbeiten

Nachdem am Montag gegen 09:00 Uhr bei Baggerarbeiten in der Daimlerstraße eine Gasleitung beschädigt wurde, mussten 14 Personen aus den umliegenden Gebäuden evakuiert werden. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung dauern derzeit noch an. Die Feuerwehr ist mit 35 Wehrleuten und 4 Fahrzeugen im Einsatz. Das Deutsche Rote Kreuz ist mit einem Rettungswagen und 2 Fahrzeugen des Bevölkerungsschutzes im Einsatz. Wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern, ist derzeit nicht bekannt. Verletzte gab es keine.

Leinzell: Anlagebetrug

Ein 68-jähriger Mann aus Leinzell wurde in den vergangenen Monaten Opfer eines Anlagebetrugs. Nachdem ihm per E-Mail eine lukrative Geldanlage beworben wurde, überwies der 68-Jährige einen mittleren fünfstelligen Betrag auf ein für den Betrug angelegtes Bankkonto. Der sogenannte Anlagebetrug stellt längst keine Seltenheit mehr dar. Lukrative Anlageversprechen werden auf unterschiedlichste Weise, z.B. über soziale Medien oder per E-Mail, beworben.

Um sich vor den Betrügern zu schützen, rät die Polizei: - Prüfen Sie, wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind auf der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 08002100500 nach dem Anbieter fragen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. - Prüfen Sie ob die Online-Trading-Plattform ein Impressum besitzt. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie dort kein Geld investieren. - Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit Bekannten oder Ihrer Hausbank, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. - Lassen Sie sich nicht drängen: Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidung und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Beim Registrieren auf unseriösen Trading-Plattformen muss meistens eine Telefonnummer angegeben werden. Man erhält dann zeitnah einen Anruf von angeblichen Brokern- oft über Rufnummern aus dem Ausland, die in der Regel nicht zurückgerufen werden können. Werden Sie hier misstrauisch und lassen Sie sich nicht auf diesen einseitigen Kontakt ein. - Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV oder andere "Siegel") sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen. - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

Was tun im Betrugsfall? - Melden Sie den Betrug: Informieren Sie die Polizei. - Sichern Sie Beweise: Sammeln Sie alle Informationen über den Betrug, wie E-Mails, Chats, Telefonnummern oder Zahlungsbelege.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell